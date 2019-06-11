Ученые смогли понять смысл рисунка известного изобретателя благодаря современной науке.

Смысл рисунка Леонардо да Винчи раскрыли спустя 500 лет. Об этом сообщили представители Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI). В работе участвовали ученые из США, Италии, Германии и Великобритании. Они определили, какую именно функцию в организме взрослого человека выполняет сеть мышечных волокон (трабекул). Эти трабекулы выстилают внутреннюю поверхность сердца. Впервые вопросом занялся известный изобретатель да Винчи. Он нарисовал трабекулы и их фрактальные узоры в виде снежинок.

Около 500 лет назад да Винчи предположил, что трабекулы согревают кровь, которая проходит через сердце. Сейчас ученые установили, что поверхность желудочков позволяет крови течь более эффективно во время каждого удара сердца.

Напомним, что трабекулы в сердце образуются на раннем этапе развития зародыша. Они помогают насыщать формирующийся орган кислородом. Их функционал для взрослого человека оставался неизвестен.

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