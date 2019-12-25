СК просит продлить арест экс-губернатору Фургалу

Басманный суд Москвы рассмотрит 3 июня ходатайство сотрудников Следственного комитета РФ о продлении ареста экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом информирует агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Софинскую.
Следователь просит продлить меру пресечения Фургалу до 12 месяцев, заседание назначено на 3 июня в 11.00.
Ирина Софинская, пресс-секретарь суда
В марте текущего года арест Фургалу был продлен до 8 июня. Это решение обжаловал адвокат экс-губернатора, но суд не стал удовлетворять эту жалобу.
Напомним, следствие считает, что Фургал может быть причастен к нескольким убийствам. Следственный комитет России обвиняет его в организации убийств предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на бизнесмена Александра Смольского. Вину Фургал не признает.
Ранее суд арестовал 17-летнего юношу, избившего школьника в Калининградской области.
Фото: khabkrai.ru
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