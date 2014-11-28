Суд арестовал 17-летнего юношу, избившего школьника в Калининградской области

По сообщениям ряда СМИ, 17-летний подросток – сын депутата Черняховского городского округа.

Суд отправил под стражу 17-летнего юношу, жестоко избившего 14-летнего школьника в городе Черняховске Калининградской области. Он заключен до 27 июля. Об этом сообщила областная прокуратура.

Ранее в соцсетях, ряде Telegram-каналов и СМИ появилось видео, на котором видно, как один подросток бросает другого на землю, после чего продолжает его избивать.

По сообщениям ряда СМИ, 17-летний подросток – сын депутата Черняховского городского округа.

В Воронеже избиение подростка двумя взрослыми попало на видео.

Видео: Youtube/Русский Запад