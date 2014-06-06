В Воронеже избиение подростка двумя взрослыми попало на видео

Травматолог зафиксировал травмы мальчика, в том числе и сотрясение.

Конфликт между семейной парой и подростком в одном из микрорайонов Воронежа начался после того, как мальчик, вместе с другими ребятами бегавший под брызгами воды, подбежал к взрослым, чтобы выслушать замечание. Как выяснил "Лайф", 41-летняя Наталья хлопнула подростка по козырьку кепки, а парень в ответ ударил её в район подбородка.

Уже после этого 38-летний нетрезвый супруг Натальи схватил подростка за футболку. Другие дети пытались отбить своего друга у взрослых. Но мужчина всё равно затащил мальчика в подъезд. Там он применил силу к подростку, а потом вышел на улицу, кинул его на лавку и сел сверху. Очевидцам он заявлял, что мальчик назвал его жену шмарой.

Позднее мальчик подтвердил полицейским, что оскорбил женщину, но более не матерился. В полицию увезли только несовершеннолетнего, которого женщина обвинила в том, что он кидался на неё. Позднее травматолог зафиксировал травмы мальчика, в том числе и сотрясение. Родители несовершеннолетнего подали встречное заявление на взрослую пару.

Недавно в Ленобласти мужчина избил 11-летнего школьника на детской площадке.

Видео: ВК/Pro мкр. Шилово (Воронеж)