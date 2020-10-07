В Сиверском мужчина избил 11-летнего школьника на детской площадке

С травмой головы ребенка доставили в больницу. Выясняются обстоятельства произошедшего.

В посёлке Сиверский Гатчинского района Ленобласти неизвестный мужчина избил 11-летнего мальчика на детской площадке. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях, также опубликовали видео происшествия.

Инцидент произошел 25 мая на улице Строителей, судя по голосам, происходящее снимали также дети. Мужчина крупного телосложения несколько раз ударил школьника на детской площадке, мальчик упал на землю, однако это не остановило агрессора. Мужчину пыталась остановить женщина, гуляющая с коляской. Мужчина при этом продолжает угрожать ребенку и выгоняет его с площадки.

С травмой головы ребенка доставили в больницу. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее суд не стал арестовывать избившего подростка на детской площадке петербуржца.

Видео: Telegram / ДТП и ЧП | Ленинградская область