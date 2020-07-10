Суд не стал арестовывать избившего подростка на детской площадке петербуржца

Обвиняемый пояснил, что подросток ударил качелями его дочь, девочка упала и из головы у нее пошла кровь, юноша при этом начал смеяться. Мужчина не смог совладать с эмоциями и сейчас раскаивается в этом.

В Петербурге суд избрал меру пресечения в отношении мужчины, который 16 мая на детской площадке в Петроградском районе ударил подростка. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Инцидент произошел во дворе по адресу Большая Зеленина, 13. Установлено, что мужчина ударил 13-летнего подростка по голове. У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной пазухи. Мужчине 20 мая было предъявлено обвинение.

Обвиняемый пояснил, что подросток ударил качелями его дочь, девочка упала и из головы у нее пошла кровь, юноша при этом начал смеяться. Мужчина не смог совладать с эмоциями и сейчас раскаивается в этом.

У подсудимого трое детей и супруга, находящаяся в отпуске по уходу за ребёнком. Обвиняемый готов возместить вред. Суд запретил ему до 18 июля покидать квартиру по ночам, ближе чем на 500 метров приближаться к месту жительства пострадавшего подростка и общаться с ним по данному уголовному делу.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО