В Петербурге мужчина избил гимназиста на детской площадке

Подозреваемый заступился за свою дочь.

Полиция задержала директора коммерческой фирмы, который избил 14-летнего мальчика на детской площадке в Петроградском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Мама пострадавшего обратилась в полицию 16-го мая. По ее словам, неизвестный ударил ее сына во дворе дома №13 по улице Большая Зеленина. Мальчик учится в городской гимназии. Подросток получил травму головы и перелом. В состоянии средней степени тяжести его госпитализировали в детскую больницу.

В этот же день полиция задержала 33-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что заступился за свою дочь, которую мальчик задел качелями. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на детской площадке двое петербуржцев избили переодетых в женщин тиктокеров.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО