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На детской площадке двое петербуржцев избили переодетых в женщин тиктокеров
Сегодня, 19:03
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kraratau27

На детской площадке двое петербуржцев избили переодетых в женщин тиктокеров

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Защитниками традиционных ценностей выступали отец и сын.

В воскресенье, 16 мая, на детской площадке двое петербуржцев избили тиктокеров, переодетых в костюмы дрэг-квин. Об этом сообщает "5 канал".

Инцидент произошел в одном из дворов жилого дома. Двое мужчин попросили покинуть детскую площадку тиктокеров, потому что на последних были юбки, колготки и высокие туфли. Главным аргументом для того, чтобы молодые люди ушли стало то, что таким видом они подают дурной пример детям. Молодые люди парировали, утверждая, что сейчас такие наряды - нормальное явление.

По данным телеканала, защитниками традиционных ценностей выступали отец и сын. Информации о пострадавших во время драки нет.

Ранее Piter.tv писал, что в Москве задержали протестующих против закона о просветительской деятельности.

Фото: pixabay 

 

Теги: детская площадка, происшествие
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей,

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