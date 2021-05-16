В Москве задержали протестующих против закона о просветительской деятельности

Всего были задержаны 20 человек.

В российской столице около здания Московского государственно университета сотрудники правоохранительных органов задержали 20 человек, выступающих против закона о просветительской деятельности. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Сообщается, что во время акции протеста проходило обсуждение закона с депутатом Валерием Рашкиным.

По сообщениям очевидцев, задержания начались после того, как на мероприятии появился неизвестный в костюме Чебурашки. У протестующих с ним возник конфликт. После этого полиция начала задерживать всех, кто выкрикивал лозунги или имел при себе плакаты. Среди задержанных оказался депутат Мосгордумы Павел Тарасов.

Напомним, закон о просветительской деятельности был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 апреля. Он предполагает регламентацию ее "порядка, условий и формы". Документ раскритиковали представители сфер образования, экологии, культуры и IT.

Ранее в Дагестане местные жители пытались отбить задержанного у полиции.

Видео: ВК/Михаил Кузнецов, Послушано МГУ