Совфед одобрил закон о просветительской деятельности

Закон вступит в силу с 1 июня 2021 года.

Совет Федерации на пленарном заседании 31 марта принял закон о просветительской деятельности. Изменения будут внесены в российский закон об образовании. В тексте документа указывается на то, что федеральные органы власти по данному профилю будут иметь полномочия по выдаче заключений организациям на проведение образовательной деятельности в целях координации действий. такое решение позволит чиновникам исключить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс".

Выдача заключений будет осуществляться Минобрнаукой и Минпросвещением. Законопроект запрещает использовать просветительскую деятельность ради разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни. В частности, непозволительным считается посредством обучения предоставлять учащимся ложную информацию о национальных, религиозных и культурных традициях народов.

В законную силу документ вступит с 1 июня текущего года.

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