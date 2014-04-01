СФ одобрил новую редакцию закона об ужесточении порядка возбуждения дел о наркоторговле

Ранее правительственный документ был отклонен сенаторами.

Совет Федерации на пленарном заседании 31 марта одобрил новую редакцию закона об ужесточении порядка возбуждения дел о наркоторговле. Инициативу на рассмотрение в СФ внесли представители правительства. Согласно тексту документа, нахождение лица в состоянии наркотического опьянения не может служить основанием для возбуждения дел о сбыте или производстве запрещенных веществ при отсутствии достаточных данных, указывающих на факт передачи.

Ранее закон по наркотическим статьям был отклонен СФ. Это произошло в декабре прошлого года. Сенаторы заявили, что в такой редакции документ будет основанием для необоснованного преследования граждан. Профильный комитет по конституционному законодательству верхней палаты парламента посчитал, что в предложенных кабмином формулировках закон может повлечь за собой снижение эффективности противодействия наркоторговле. В новой редакции глава комитета Андрей Клишас считает, что законопроект можно принимать.

Специальная комиссия при участии членов ГД подготовила документ, в котором описаны основания для возбуждения уголовных дел по наркоторговле ( по статьям 228.1 и 227.4 УК РФ).

СФ одобрил закон, позволяющий Путину вновь баллотироваться на пост президента.

Видео: Youtube/Совет Федерации