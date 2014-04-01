СФ досрочно прекратил сенаторские полномочия Мельниченко

Сенатор перешел на пост врио главы Пензенской области.

Совет Федерации России на пленарном заседании 31 марта досрочно прекратил сенаторские полномочия Олега Мельниченко. Ранее президент России Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области.

На посту сенатор сменил Ивана Белозерцева, которого отстранили от работы в связи с утратой доверия. Предшественник Мельниченко проходит фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Белозерцев задержан 21 марта по подозрению в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Сейчас он находится под стражей.

Напомним, что Олег Мельниченко является выпускником второго потока "школы губернаторов". Речь идет о подготовке кадрового резерва управленцев. Проект запущен в России в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.

Врио губернатора Пензенской области отправил правительство региона в отставку.

Видео: YouTube / Совет Федерации