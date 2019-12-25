Мельниченко обозначил первоочередные задачи пензенского правительства

Чиновник выделил четыре основные направления в работе местной администрации.

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко обозначил первоочередные задачи нового регионального правительства. Чиновник назвал приоритетами борьбу с коронавирусом, подготовку к паводкам, посевным работам и пожароопасному периоду, который ожидается летом.

Считаю, что владею, понимаю ситуацию в регионе такой, какая она есть…Мы должны обеспечить население качественной медицинской помощью, необходимым объемом медицинских средств, мы должны понимать, что инфекция никуда не делась, она рядом и в любой момент ситуация может поменяться в худшую сторону. Олег Мельниченко, врио главы региона

Чиновник призвал специалистов разработать кампанию по вакцинированию населения. Он заметил, что сейчас на территории области развернуто 65 прививочных пунктов, по данному направлению работают шесть мобильных групп. Мельниченко призвал коллег не расслабляться, так как сейчас порядка 25 тысяч человек находится в очереди на вакцинацию, хотя запасы препарата есть.

Врио главы Пензенской области официально представили в регионе.

Фото: Piter.tv