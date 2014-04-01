СФ одобрил закон, позволяющий Путину вновь баллотироваться на пост президента

Действующий президент может еще дважды баллотироваться на должность главы государства.

Совет Федерации одобрил закон, позволяющий действующему президенту России Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства. Сенаторы одобрили законопроект на пленарном заседании.Ряд положений изменены в соответствии с новыми поправками к Конституции.

Согласно правкам, требование к действующему лидеру РФ, касающееся ограничения числа сроков правления, применяется без учета его прежних президентских сроков. Документ подтверждает положения о том, что президентом может стать гражданин РФ не моложе 35 лет, который не менее 25 лет жил на территории страны постоянно. Он также не может иметь в прошлом или настоящем иностранного гражданства или вида на жительство. Последняя норма не относится к гражданам из стран, "которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом".

Губернатор предложил спикеру ЗакСа Макарову баллотироваться в Госдуму.

Видео: YouTube / Совет Федерации