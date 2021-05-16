В Дагестане местные жители пытались отбить задержанного у полиции

Более 200 человек встали на защиту земляка.

В селении Асалта Ботлихского района Дагестана произошел конфликт между 200 местными жителями и полицией. Об этом информирует пресс-служба республиканского МВД.

По данным ведомства, полицейские задержали мужчину, который сбил на своем легковом автомобиле сотрудника ДПС. Они попытались отвести его в отделение, но этому помешали местные жители. "Предводителем толпы" стал брат нарушителя.

И все бы ничего, совершил — ответит. Но вопрос в другом! 200 жителей села вышли в защиту нарушителя, требовали его отпустить. Устроили потасовку, разбили камнем стекло патрульной машины. из сообщения пресс-службы МВД Дагестана

Согласно данным МВД, подозреваемый ранее был неоднократно судим, а также лишался прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Возбуждено уголовное дело по части 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей").

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Видео: Instagram/mvd.dagestan