ДТП с участием двух иномарок на набережной Обводного канала попала на видео

Один из автомобилей вылетел на тротуар и врезался в ограждение моста.

Днём 15 мая в Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Volkswagen Tiguan и Kia Optima. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохрнаительных органах.

В распоряжении редакции Piter.tv оказалась запись с камеры видеонаблюдения. На ней можно увидеть, как водитель автомобиля Volkswagen Tiguan в крайнем левом углу держал путь прямо по набережной Обводного канала в сторону Невы. Однако в этот момент столкнулся с иномаркой Kia Optima. Водитель которой планировал повернуть в сторону Кременчугской улицы из второго ряда. В результате чего автомобиль вылетел на тротуар и врезался в ограждение моста.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали аварии. Также на месте инцидента работают две бригады скорой помощи. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что авария с участием маршрутки и иномарки на перекрёстке в Колпино попала на видео.

Видео: Piter.tv