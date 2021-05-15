Авария произошла из-за несоблюдения дистанции между транспортом.

В ДТП с микроавтобусом под Смоленском пострадали 13 граждан Белоруссии. Об этом сообщили региональные представители ГУ МВД. Известно, что на 298 километре трассы М-1 столкнулся большегруз Volvo с микроавтобусом Volkswagen. За рулем первого транспортного средства находился водитель 1988 года рождения, вторым управлял мужчина 1979 года рождения. Обстоятельства аварии в в Сафоновском районе Смоленской области устанавливаются. ДТП зафиксировано на пересечении дорог около светофора.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции водителем Volvo, в медучреждение доставлены 13 человек. пресс-служба МВД РФ по региону

Известно, что все пострадавшие госпитализированы. В общей сложности в транспортном средстве находились 20 человек. Состояние десяти пассажиров оценивается как средней тяжести, двое - находятся в тяжелом состоянии, еще один - в крайне тяжелом. В больницу направлены специалисты из Центра медицины катастроф.

Иномарки не поделили дорогу на перекрёстке 8-ой линии и Большого проспекта ВО: видео.

Фото и видео: сайт 67.мвд.рф