Следователи возбудили уголовное дело после гибели охранника, упавшего с временного крыльца Токсовской больницы

Виноватым в обрушении грозит ответственность за причинение смерти по неосторожности.

Смертельное падение охранника Токсовской межрайонной больницы с временного крыльца привело к возбуждению уголовного дела. Следователи заняты изучением качества работ по возведению объекта. Об этом сообщила пресс-служба областного СК.

Напомним, что мужчина скончался через месяц после страшного происшествия. В конце июля он вышел из здания вместе с коллегой, который в результате обрушения повредил ногу. Погибший упал вниз на несколько метров и получил повреждения внутренних органов: у него удалили часть кишечника. Также за время лечения происходила остановка сердца.

Виновным в трагедии будет предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

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Фото: ВКонтакте / spb_today