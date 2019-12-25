В Петербурге будут судить проректора вуза за гибель студента из-за глыбы льда

Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

В Петербурге перед судом предстанет 60-летний проректор государственного химико-фармацевтического университета. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по городу.

По версии следствия, обвиняемый должен был следить за эксплуатацией здания вуза. Однако вместо этого он проигнорировал требования безопасности. Проректор получил взятку от одной из коммерческих структур и заключил с ней несколько договоров от имени университета на чистку кровли от снега и наледи.

В результате снег и наледь с крыши здания университета на улице Профессора Попова так и не убрали. 5 февраля 2019 года глыба льда упала на двух студентов, один из которых скончался на месте происшествия, другому был причинен легкий вред здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV