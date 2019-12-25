Охранник, упавший с временного крыльца Токсовской больницы, скончался через месяц после трагедии

Во время лечения была зафиксирована остановка сердца.

В больнице Всеволожского района скончался 61-летний охранник, под которым в конце июля обрушилось временное крыльцо Токсовского медицинского учреждения. Врачам пришлось удалить у пациента часть внутренних органов, в том числе - кишечника. За месяц лечения он уже переносил остановку сердца. Об этом сообщил 47news.

Напомним, что трагедия произошла 26 августа. Высота крыльца составляла примерно три метра. Оно было построено во время ремонтных работ в детском отделении и главном корпусе больницы. Погибший вышел на опасный участок с коллегой, который в результате обрушения повредил ногу.

Факт смерти уже зафиксирован в региональном СК. Следственные мероприятия продолжаются.

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Фото: Piter.TV