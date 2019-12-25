Пожилого мужчину сбила электричка на станции "Комарово"

Гражданин получил травмы, несовместимые с жизнью.

Мужчина попал под поезд на станции "Комарово". Транспортная прокуратура проводит проверку по факту травмирования, сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Было установлено, что гражданин пытался перейти железнодорожный путь по пешеходному переходу во время приближения поезда. Мужчина не реагировал на сигнал повышенной громкости, который подавал машинист. Несмотря на то, что машинист применил экстренное торможение, трагедии избежать не удалось. Пострадавший погиб, его личность устанавливается. На вид мужчине около 70 лет.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 20 августа "Ласточка" до Волховстроя останавливается на станции "Сортировочная".

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