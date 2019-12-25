С 20 августа "Ласточка" до Волховстроя будет останавливаться на станции "Сортировочная"

Также электричка будет делать остановку и на обратном пути, из Волховстроя в Петербург.

Электропоезд "Ласточка", следующий на участке Петербург-Главный ― Волховстрой с 20 августа будет делать остановку на станции "Сортировочная". Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Такое решение было принято для улучшения качества обслуживания пассажиров.

Поезд № 7401/7402 из Петербурга в Волховстрой, который отправляет в 13:41, будет делать остановку на "Сортировочной" в 13:53-13:54.

Поезд № 7403/7404 в обратном направлении, который отправляет в 16:18, прибудет на новую остановку в 17:57-17:58.

Ранее стало известно о том, что "Ласточка" из Петербурга до Пскова перевезла более миллиона пассажиров за два года.

Фото: РЖД