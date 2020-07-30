Охранник Токсовской межрайонной больницы получил травмы при обрушении крыльца

Мужчина лишился нескольких органов и находится в коме.

В субботу, 25 июля, в Токсовской межрайонной больнице произошло обрушение временного крыльца. В результате серьёзно пострадал охранник, который в это время вышел на улицу. Об этом сообщило издание "Мегаполис".

Мужчина 62 лет вышел на крыльцо с напарником, который получил только ушиб ноги. Сам пострадавший неудачно упал на опору: медики диагностировали у него ушиб головы и разрыв аорты. Кроме того, пришлось провести операцию по удалению селезенки и части кишечника.

В данный момент мужчина находится в коме, его состояние оценивается как критическое.

После ужасного инцидента крыльцо было убрано. Родственники пострадавшего обратились в следственный комитет и прокуратуру.

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Видео: Мегаполис