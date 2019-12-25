Учёные изучали аэродинамику вируса в разных помещениях в двух больницах в Ухане.

Следы коронавируса нашли в частицах больничных аэрозолей. К такому выводу пришли китайские учёные, опубликовавшие исследование в журнале Nature.

По их данным, COVID-19 способен передаваться между людьми через аэрозоли, размер которых может достигать микрометра. Учёные изучали аэродинамику вируса в разных помещениях в двух больницах в Ухане — китайском городе, где началась эпидемия новой коронавирусной инфекции.

Специалисты анализировали содержание РНК вируса в аэрозолях в феврале и марте 2020 года. Они пришли к выводам, что в проветриваемых помещениях оно было очень низким — в отличие от туалетов и мест, где наблюдалось повышенное скопление людей. Оказалось, что довольно много РНК содержится в помещениях для медперсонала — при этом самое большое количество было зафиксировано в аэрозолях, размер которых около микрометра.

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