Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Об этом пишет издание The Mirror.
Раньше в центре контроля заболеваний рассказывали только о трёх симптомах новой коронавирусной инфекции — об одышке, кашле и лихорадке. Но в последнее время учёные стали изучать симптомы более 20 тысяч погибших в Великобритании пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Выяснилось, что также частыми симптомами COVID-19 являются озноб, дрожь от озноба, боли в мышцах, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния. По мнению профессора Клэр Хопкинс, президента Британского ринологического общества, эти два симптома наиболее точно говорят о наличии новой коронавирусной инфекции в организме.
Ранее в США обновили список симптомов коронавируса.
Видео: Youtube/ доктор Евдокименко
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А что делать, если до короны постоянно проблемы с дыханием были, а на фоне стресса появились панические атаки ввиде удушья?
Невротическая одышка вы хотели сказать? Это не удушье, не бойтесь! Просто переключите внимание, займитесь чем нибудь, например переложите вещи в шкафу). можно подышать в пакет, выпейте успокаивающее! Не болейте!
Затемнение в лёгких и заболевание сердца, поэтому одышка постоянная.как не пропустить в этом случае симптом заболевания короновирусом?
Обратите внимание на потерю вкуса и обоняния (по началу может казаться что вокруг начало пахнуть болезнью).