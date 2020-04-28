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Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса

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Дрожь от озноба, боли в мышцах, головная боль и ещё три.

Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Об этом пишет издание The Mirror.

Раньше в центре контроля заболеваний рассказывали только о трёх симптомах новой коронавирусной инфекции — об одышке, кашле и лихорадке. Но в последнее время учёные стали изучать симптомы более 20 тысяч погибших в Великобритании пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Выяснилось, что также частыми симптомами COVID-19 являются озноб, дрожь от озноба, боли в мышцах, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния. По мнению профессора Клэр Хопкинс, президента Британского ринологического общества, эти два симптома наиболее точно говорят о наличии новой коронавирусной инфекции в организме.

Ранее в США обновили список симптомов коронавируса.

Видео: Youtube/ доктор Евдокименко

Теги: коронавирус, медицина, симптомы коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Viktoria1983
Сегодня 12:55

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Аноним
Сегодня 12:14

А что делать, если до короны постоянно проблемы с дыханием были, а на фоне стресса появились панические атаки  ввиде удушья?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:24

Невротическая одышка вы хотели сказать? Это не удушье, не бойтесь! Просто переключите внимание, займитесь чем нибудь, например переложите вещи в шкафу). можно подышать в пакет, выпейте успокаивающее! Не болейте!

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Аноним
Сегодня 12:42

Затемнение в лёгких и заболевание сердца, поэтому одышка постоянная.как не пропустить в этом случае симптом заболевания короновирусом?

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Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 12:43

Обратите внимание на потерю вкуса и обоняния (по началу может казаться что вокруг начало пахнуть болезнью).

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