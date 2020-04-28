Дрожь от озноба, боли в мышцах, головная боль и ещё три.

Американские врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса. Об этом пишет издание The Mirror.

Раньше в центре контроля заболеваний рассказывали только о трёх симптомах новой коронавирусной инфекции — об одышке, кашле и лихорадке. Но в последнее время учёные стали изучать симптомы более 20 тысяч погибших в Великобритании пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.

Выяснилось, что также частыми симптомами COVID-19 являются озноб, дрожь от озноба, боли в мышцах, головная боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния. По мнению профессора Клэр Хопкинс, президента Британского ринологического общества, эти два симптома наиболее точно говорят о наличии новой коронавирусной инфекции в организме.

Ранее в США обновили список симптомов коронавируса.

Видео: Youtube/ доктор Евдокименко