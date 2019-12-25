Медики добавили в перечень признаков заражения коронавирусом дополнительные симптомы.

В США обновили список симптомов коронавируса. Новые признаки инфицирования опубликованы Центром по контролю и профилактике заболеваний (Center for Disease Control) на официальном сайте организации.

Ранее среди симптомов коронавируса американские медики выделяли высокую температуру, одышку, кашель. Сейчас в перечень врачи добавили озноб, боли в мышцах, головную боль, потерю обоняния и воспаление горла. Специалисты также указали симптомы, при которых пациенту требуется безотлагательная госпитализация. В таким признакам относят цианоз (синюшную окраску кожи и слизистых оболочек), затрудненное дыхание, непрекращающаяся боль в груди и спутанное сознание.

Напомним, что ученые из США 23 апреля заявили, что большинство пациентов с коронавирусом, которые находятся на аппаратах ИВЛ, погибли. Статистика основана на сведениях о 6,7 тысячах зараженных COVID-19 в Нью-Йорке.

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