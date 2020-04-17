Публичная речь пилота в честь рискующих жизнями врачей растрогала пассажиров

Самолет United Airlines отправил медиков-добровольцев в Нью-Йорк для помощи пациентам с коронавирусом.

Публичная речь американского пилота в честь рискующих жизнями врачей растрогала пассажиров. Об этом рассказали журналисты Fox News. По данным телеканала, сотрудник авиакомпании United Airlines выступил в аэропорту Даллеса с обращением для пассажиров рейса, следовавшего из Вашингтона в Нью-Йорк. Летчик призвал сограждан отдать дань уважения медикам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусом.

Журналисты узнали, что выступающим был пилот Джим Крэйл. Он управлял самолетом, который перевозил медработников-добровольцев, согласившихся отправиться в эпидемиологический центр для помощи пациентам с COVID-19. Американец поблагодарил волонтеров за смелость. Он добавил, что его жена работает медсестрой и также занимается больными с коронавирусом.

От имени жены, от жителей региона, от авиакомпании United Airlines я хочу поблагодарить вас и сказать, как сильно мы ценим то, что вы готовы добровольно помогать людям заявил пилот

На видео показано, что после речи Джима Крэйла толпа разразилась аплодисментами.

Заплаканная медсестра записала видео после смерти пациентов с коронавирусом.

Фото и видео: Twitter/krisvancleave