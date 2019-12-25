Жители американского города хотят возмещения ущерба в размере 756 тысяч долларов.

Жители округа Нью-Йорка подали иск против ВОЗ. Об этом сообщили журналисты американского Independent. По данным издания, жители одного из самых пострадавших округов Америки обвиняют Всемирную организацию здравоохранения в представлении несвоевременной информации об угрозе человечеству. Американцы уверены, что действия ВОЗ привели к многочисленным смертям пациентов с COVID-19.

Отметим, что дело "Клинг и др. против Всемирной Организации Здравоохранения" будет изучено в окружном суде США в Южном округе Нью-Йорка. Главными обвинителями числятся житель Уэстчестера Ричарг Клинг, Стив Роткер из Нью-Рошелла и Дженнаро Пурчиа из Скерсдэйла. Американцы призывают признать, что ВОЗ поступила халатно. С организации требуют возмещения ущерба в размере 756 тысяч долларов для жителей округа.

Напомним, что на 18 апреля во время пандемии коронавируса в Уэстчестере заразились 23 803 жителя, а во всем штате Нью-Йорк - 242 786 человек. Одним из самых ранних очагов распространения инфекции в США стал Нью-Рошелл. Первым пациентом с коронавирусом 2 марта стал местный адвокат.

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