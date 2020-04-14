Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отказался подчиниться президенту США

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что губернатор штата Нью-Йорк отказался подчиниться президенту США. В итоге Трамп выступил с ответом к Эндрю Куомо.
Напомним, что ранее Куомо заявил, что не намерен снимать карантин с штата Нью-Йорк по требованию президента США Дональда Трампа.
"Куомо звонил ежедневно, даже ежечасно, умоляя обо всем, большая часть чего должна была быть в ведении штата, например о новых больницах, койках, аппаратах искусственной вентиляции легких и т. д. Я все это сделал для него и для всех остальных, а теперь он, кажется, хочет независимости! Этого не случится",
—заявил Трамп.
Президент США отметил, что ситуация в стране нормализуется и администрация уже готовится к снятию ограничений из-за пандемии COVID-19..
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Видео:THE WHITE HOUSE/YouTube
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