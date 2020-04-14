В грузе также 76 тонн защитных комбинезонов и 11 тонн лицевых щитов.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что крупнейший самолет в мире доставил в Варшаву тонны защитных масок. Об этом сообщил польский телеканал TVP Info.

По данным телеканала, самолет Ан-225 Мрия доставил 76 тонн защитных комбинезонов, 11 тонн лицевых щитов, а также 9 тонн медицинских масок. Соответствующий груз направлен на борьбу с коронавирусной инфекцией в стране.

Известно, что самолет прибыл из Китая. транспортировкой занимались компании "KGHM Polska Miedź" и "Lotos".

Ранее мы сообщали о том, что ВОЗ назвала необходимую стратегию борьбы с коронавирусом в России.

Видео:The Warsaw/YouTube