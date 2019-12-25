Скверу в Петербурге дали имя погибшего главы МЧС Зиничева

Бывший министр МЧС жил в Московском районе.

Скверу в Московском районе присвоили имя погибшего Министра МЧС России Константина Зиничева. Об этом накануне сообщила пресс-служба Смольного.

Зеленая зона находится на улице Гастелло, 7. Глава МЧС России Евгений Зиничев погиб в Норильске 8 сентября 2021 года во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны от ЧС, спасая человека. Он бросился спасать кинооператора Александра Мельника, который упал с края выступа в воду. Зиничев был уроженцем Ленинграда и когда-то жил в Московском районе. Его похоронили на Северном кладбище.

Кроме того, губернатор подписал постановление о присвоении имени и другим безымянным скверам. Каким — читайте здесь.

Фото: МЧС России