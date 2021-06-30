Сквер в Петербурге назвали в честь звезды "Иронии судьбы" Андрея Мягкова

Речь идет о сквере на Ивановской улице в Невском районе.

Сквер в Невском района южнее дома №30 по Ивановской улице получил официальное название в честь Андрея Мягкова, народного артиста РСФСР, который жил неподалеку. Постановление подписал губернатор Александр Беглов.

Мягков исполнил десятки ролей в кино, в том числе в таких фильмах, как "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Служебный роман" и "Гараж" и стал "главным интеллектуальным актером эпохи".

Также название Вишневый сад получил сквер западнее дома № 20 на Костромском проспекте в Выборгском районе. Сквер между домами №15 на улице Шаврова и домом № 40/3 на Комендантском проспекте в Приморском районе теперь называется сквером Генерала Медведева.

Названия также получили скверы во Фрунзенском, Невском районах, Красном Селе и Васильевском острове.

Фото: КиноПоиск; Piter.tv