Системы С-400 испытали на американских самолетах в Турции

Тесты военные будут проводить до 26 ноября текущего года.

Российские системы С-400 "Триумф" испытали на американских самолетах в Турции. Об этом сообщили журналисты из издания Fighter Jets World. По данным местных журналистов, зенитные ракетные комплексы расположены на территории авиабазы Мюртед. ПВО тестируется при помощи боевых истребителей F-16 Viper и F-4 Phantom II.

Авторы публикации отметили, что американские самолеты замечены в непосредственной близости от радара обнаружения скоростных аэродинамических низколетящих воздушных целей. РЭБ специально создают помехи, чтобы проверить работу систем ЗРК.

Испытания планируется проводить до 26 ноября журналисты из Fighter Jets World

На данный момент турецкие военные не раскрывают результатов уже проведенных тестов.

Эксперты предсказали появление контргиперзвуковых возможностей у С-400.



