Эксперты предсказали появление контргиперзвуковых возможностей у С-400

Аналитики рассказали о следующих модификациях российских ЗРК.

Предсказано появление контргиперзвуковых возможностей у С-400. Об этом журналистам RT заявили военные эксперты. Глава музея Противовоздушной обороны в Балашихе Юрий Кнутов считает, что новые возможности у С-400 "Триумф" появятся в следующей модификации. Он полагает, что аналогичные способности по ликвидации гиперзвукового оружия получат и новые С-500, а также обновленная самоходная лазерная система "Пересвет".

Создатель портала MilitaryRussia Дмитрий Корнев согласился с мнением коллеги. Он добавил, что в рамках обновления систем контргиперзвуковые возможности появятся у других видов вооружений, которые используют для удара по цели направленную энергию.

В С-500 изначально закладывалась функция поражения гиперзвуковых целей, в частности, боевых частей баллистических ракет Дмитрий Корнев, основатель портала MilitaryRussia

Специалисты уверены, что в будущем сбивать гиперзвуковые ракеты могут С-400, С-500 и "Бук-М3",а также лазерное и микроволновое оружие.

Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года.