В 2019 году соответствующий контракт Минобороны подписал с "Куполом".

Комплексы ПВО "Тор-М2" будут поступать в войска до 2027 года. Об этом генерал-лейтенант Александр Леонов рассказал в интервью журналу "Национальная оборона". По словам военного эксперта, завод "Купол" подписал с Минобороны РФ контракт на поставку комплексов "Тор-М2". Договоренность заключена в 2019 году на сумму в 100 млн рублей.

Подписанные контракты на долгосрочную перспективу позволят осуществлять плановую поставку современного ЗРК "Тор-М2" в войска до 2027 года Александр Леонов, генерал-лейтенант

За счет поставки "Тор-М2" в Вооруженных силах России увеличится доля современного вооружения малой дальности. Тактический зенитный ракетный комплекс создан для противовоздушной обороны, защиты узлов связи, командных пунктов. Он способен ликвидировать самолеты, вертолеты, беспилотные устройства, радиоуправляемые ракеты, авиабомбы.

Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы.

Видео: YouTube / Минобороны России