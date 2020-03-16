Новейшие ЗРК "Бук-М3" впервые примут участие в параде Победы. Об этом "РИА Новостям" сообщили представители Минобороны РФ.
Также на Красной площади гости увидят ракетную систему дальнего действия С-300В4. ЗРК ближнего действия будет представлен современными боевыми машинами "Тор-М2". Впервые в параде в Москве также зрители увидят боевые машины артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО".
Ранее в Кремле пока не планируют отменять парад Победы в Москве.
Видео: YouTube/Минобороны России
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