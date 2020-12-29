МИД Сирии прокомментировал недавнюю атаку Израиля на провинцию Дейр-эз-Зор.

Сирия осудила израильские авиаудары. По данным местного телеканала Al-Ikhbariya, правительство выступило с негативной реакцией на атаку Иерусалима, которая была нанесена накануне по юго-востоку страны. Журналисты ссылаются на заявление местного МИД.

Сирия осуждает израильскую агрессию против районов в Дейр-эз-Зор, которая совпала по времени с репрессивной террористической деятельностью отрядов "Сирийских демократических сил" против сирийского народа в Эль-Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор сообщение сирийских дипломатов

Напомним, что государственное телевидение Сирии в ночь на 13 января рассказала об авиаударах со стороны Израиля по юго-востоку страны. Представители радиостанции Sham FM отметили, что на западе и востоке провинции Дейр-эз-Зор были слышны взрывы. Журналисты из Ассошиэйтед Пресс рассказали, что информацию об объектах Израиль получил от американской разведки США. Речь идет об ударах на объекты,в которых якобы могло находиться иранское ядерное оружие.

В Израиле сообщили, когда будут принимать иностранных туристов.

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