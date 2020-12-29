AFP: не менее пяти сирийских солдат погибли при ударах израильских сил

Также есть информация об 11 погибших боевиках.

Информационное агентство France-Presse сообщило о не менее пяти сирийских погибших солдат при ударах израильских сил. По данным СМИ со ссылкой на "Сирийскую обсерваторию по правам человека", ВВС Иерусалима с воздуха атаковали оружейные склады и военные позиции на востоке страны. Ракетным ударам Сирия подверглась в ночь на 13 января.

Местные журналисты уточнили, что армия Израиля ЦАХАЛ нанес более 18 атак и ударов по нескольким целям. Объекты располагались в районе городов Дейр-эз-Зор и Аль-Букамаль, которые находятся около сирийско-иракской границы. В рамках налетов было ликвидировано 11 террористов.

ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска.

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