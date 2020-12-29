ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска

В Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска. Об этом сообщает государственное агентство SANA. А в Telegram-канал "Военный обозреватель" появилось видео с места событий.
По официальному заявлению армии Сирии, ракетные удары нанесли с Голанских высот. Отмечается, что сирийские ПВО сбили большую часть вражеских ракет.
Напомним, что Голанские высоты в 1967 году в ходе Шестидневной войны захватил Израиль.
Ранее мы сообщали о том, что протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената.
Видео: YouTube / Syrianarabnewsagency
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все