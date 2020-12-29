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ПВО Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска

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Ракетные удары были нанесены с Голанских высот.

В Сирии отразили ракетный удар Израиля к югу от Дамаска. Об этом сообщает государственное агентство SANA. А в Telegram-канал "Военный обозреватель" появилось видео с места событий.

По официальному заявлению армии Сирии, ракетные удары нанесли с Голанских высот. Отмечается, что сирийские ПВО сбили большую часть вражеских ракет.

Напомним, что Голанские высоты в 1967 году в ходе Шестидневной войны захватил Израиль.

Ранее мы сообщали о том, что протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената.

Видео: YouTube / Syrianarabnewsagency

Теги: израиль сирия, пво сирии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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