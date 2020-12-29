Протестующие в Вашингтоне ворвались в зал заседаний Сената

Для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия.

В США протестующие, которые поддерживают Дональда Трампа, прорвались в здание Сената в Вашингтоне. Журналист The New York Times Стивен Нельсон опубликовал в Twitter фотографии с места событий.

На кадрах видно, что протестующие фотографируются в здании заседаний.

Местные телеканалы передают, что для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ и оружие нелетального действия. А сторонники Трампа распыляли содержимое огнетушителей в сторону полицейских, которые охраняли здание. Есть пострадавшие. Трамп призвал протестующих действовать мирно.

Напомним, что в Конгрессе США рассматривали вопрос об утверждении результатов президентских выборов 2020 года. Однако после того, как протестующие ворвались в зал, заседание прекратили.

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Фото: Steven Nelson/Twitter

Видео: YouTube / CNBC Television