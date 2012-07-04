США против Сирии: "Ответ может быть такой, что мало не покажется"

Такое заявление сделал экс-заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО государств участников СНГ Айтеч Бижев

Эксперт рассказал о силе противовоздушной и противоракетной обороны Сирии с поддержкой России. Он заявляет, что Сирийские технологии, хоть и строились по технологиям Советского Союза, уступают российским. Интервью с экспертом опубликовали ФБА "Экономика Сегодня".

"Она глубокоэшелонированная с наличием всех комплексов – дальнего, ближнего и малого действия. Российские системы серьезно усиливают этот барьер, делая его в разы эффективнее." – сообщает Айтеч Бижев

Экс-замглавкома ВВС РФ рассказывает о расчете эффективности систем ПВО с оговоркой о Сирийском вооружении. По его словам коэффициент до 0,7 говорит о низкой эффективности, 0,8 и выше – хорошая, 0,9 – великолепная. Расчет производится делением перехваченных целей на общее число выпущенных зарядов. Сирийские ПВО недавно перехватили 5 из 8 ракет, что говорит об их эффективности 0,6. Однако, он обращает внимание на устарелость сирийского противовоздушного вооружения и отмечает расположенные на базах "Хмеймим" и "Тартус" новые ракетные российские комплексы, "аналогов которым нет в мире".

"По моим данным, на эсминце Donald Cook 50 ракет Tomahawk, Если взять негативный вариант, и удар все же будет нанесен, российские и сирийские средства ПВО сработают эффективно – будут перехвачены все или почти все выпущенные ракеты. То есть на оценку "великолепно", сомнений в этом нет. Причем в этой системе нельзя рассматривать отдельно российские и сирийские комплексы – они работают в тесной связке, повышая усиливая возможности друг друга." – заявляет военный эксперт.

Сам Айтеч Бижев утверждает, что вероятность авиаудара низкая и подкрепляет свои слова накаленной геополитической ситуацией.

"США будут поигрывать мускулами и барражировать у берегов Сирии, выматывая расчеты ПВО. Военнослужащие на рабочих местах будут вынуждены находиться круглосуточно. Если бы командиром был я, то привел все системы в боевую готовность и усилил дежурство для круглосуточного наблюдения. Вероятнее всего, это уже сделано в Сирии. …Прошлогодняя атака американцев "потеряла" более половины ракет из-за воздействия на их головки самонаведения, что "ослепило" их электроники. В Сирии стоит огромный и суперсовременный комплекс противодействия возможным атакам, большинство возможностей которого засекречены и не подлежат разглашению. Ответ может быть такой, что мало не покажется." – резюмирует Айтеч Бижев в сообщении для ФБА "Экономика Сегодня".



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