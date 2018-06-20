Немецкий журналист назвал российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "кошмаром для НАТО"

Одна из самых мощных систем ПВО в мире опасна даже для самолетов-невидимок

Немецкий журналист Гернот Крампера назвал российские зенитно-ракетные комплексы С-400 "кошмаром для НАТО". Его статья опубликована в немецком журнале Stern.

Он заявил, что США долгое время доминировали в мировом воздушном пространстве, но с появлением С-400 многое изменилось. Одна из самых мощных систем ПВО в мире опасна даже для самолетов-невидимок. При этом характеристики С-400 западным странам неизвестны.

Все сомнения в отношении возможности системы бороться с "невидимками" были развеяны, когда Турция и другие страны приобрели себе этот зенитно-ракетный комплекс. По словам журналиста, присутствие одного российского дивизиона в Сирии привело к тому, что западные истребители больше не могли контролировать воздушное пространство страны. Кроме того, С-400 стоит почти в два раза дешевле, чем американская система Patriot.

В США неоднократно пытались не допустить поставок российской системы в Турцию. Они грозили санкциями и отменой продажи собственных новейших самолетов F-35. Однако Эрдоган сообщил, что Анкара не намерена отказываться от С-400 и уже внесла аванс.

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