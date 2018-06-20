Он уверен, что Москва пошла против руководства страны и венесуэльского народа.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в незаконном вмешательстве в дела Венесуэлы. Стенограмма выступления главы Госдепа опубликована на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в январе 2019 года в Венесуэле обострился политический кризис, а вместе с тем и накалилась ситуация двоевластия. Глава оппозиции Хуан Гуайдо стал избранным лидером республики. Около 50 стран признали его временным президентом страны.

В свою очередь Москва встала на сторону действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американец узрел в действиях россиян лицемерие и нарушение прав руководства страны и венесуэльского народа.

Ранее мы писали, что доктрина Трампа дала обратный эффект: Россия сближается с Германией.

Видео: YouTube