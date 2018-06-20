Доктрина Трампа дала обратный эффект: Россия сближается с Германией

Бизнес-структуры и политика государств только сблизилась, несмотря на угрозы США.

Немецкие чиновники отказались реагировать на попытки со стороны правительства США. Об этом заявил эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН ФБА "Экономика Сегодня" Константин Блохин. Специалист рассказывает, что доктрина Трампа дает на данный момент обратный эффект от того, на который была рассчитана.

Спикер добавил, что позиции России и Германии начинают сближаться. Однако, позиция иностранных коллег по проекту "Северный поток-2", не может измениться.

Для Берлина это вопрос выживания, вопрос энергетической безопасности. Действия же Вашингтона отбрасывают нас назад ко времени администрации Рейгана, когда Советский Союз строил трубопровод "Дружба". Американцы также настойчиво пытались его заблокировать, оставив Европу в подчиненном положении, что упрощало США процесс давления на союзников комментирует политолог

Специалист добавил, что немецкие политики заняли твердую позицию относительно допуска поставок российских углеводородов. Они понимают, что другие маршруты могут контролировать в США, поэтому не откажутся от выбранного пути.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России хотят начать выдавать материнский капитал за первого ребенка.

Фото: Piter.tv