В России могут начать выдавать материнский капитал за первого ребенка

Правительство РФ хочет мотивировать россиян рожать.

Правительство РФ рассматривает возможность выдачи материнского капитала за первого ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире телеканала "Россия-1".

По словам чиновницы, такие меры могут быть приняты для того, чтобы мотивировать семьи на рождение детей.

Это связано со многими аспектами, в том числе... с необходимостью обеспечения и сохранения нации российской. Подчеркнула Татьяна Голикова

Напомним, программа материнского капитала действует в России с 2007 года. Сертификат выдается семьям за рождение второго и последующих детей. Сумма единоразовой выплаты составляет 453 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, образование ребенка, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов и т.д. Программа продлена до конца 2021 года.

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