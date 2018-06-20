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По итогам 2018 года смертность в России выросла на 14%

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Численность населения сократилась в 32 регионах.

В 2018 году в 32 регионах России смертность выросла на 14%. Вице-премьер Татьяна Голикова во время выступления на "правительственном часе" сообщила, что численность населения страны уменьшилась на 99,7 тыс. человек.

По мнению  Голиковой, для быстрого роста продолжительности жизни необходимо в 2019 году добиться снижения смертности. Также отмечается, что смертность  сельских жителей на 14% выше, чем городских. То есть городские жители живут в два раза дольше.

Специально для сельских жителей в 2019 году введут 350 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2020 году заменят еще 1200 пунктов с высокой степенью износа.

Видео: Piter.tv

Теги: правительство, татьяна голикова, уровень смертности
Категории: Лента новостей, Новости России,

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