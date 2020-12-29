Въездной турим будет восстановлен в середине текущего года.



В Израиле сообщили, когда будут принимать иностранных туристов. В профильном министерстве отметили, что страна готовится к возвращению потоков путешественников с середины 2021 года. В прошлом году до начала пандемии в государство приехало почти 850 тысяч человек со всего мира.

Прошедший год нанес серьезный удар по индустрии туризма. Но несмотря на трудности, мы смогли реализовать серьезные проекты, которые помогли экономике в этот период Орит Фаркаш-Хакоэн, министр по туризму Израиля

Чиновница подчеркнула, что правительство создало "зеленые острова туризма", а также выделило около 300 млн шекелей (почти 94 млн долларов) отельерам. Также за время пандемии открылись специальные коттеджи для отдыха гостей. Гостиницы были переведены на формат безопасности "Фиолетовый знак".

Темпы вакцинации дают нам все основания переходить к активной подготовке плана работы для возвращения въездного туризма Амир Халеви, генеральный директор министерства туризма Израиля

В министерстве добавили, что возобновление въездного туризма имеет важное значение для местной экономики и в сфере занятости населения.

Таиланд в ближайший год планирует отказаться от массового туризма.

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