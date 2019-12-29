Ученые обнаружили редкое явление среди социальных животных.

Синхронизация двух отделов мозга помогла макакам отдать еду сородичам. Об этом сообщили американские исследователи в работе, опубликованной в научном издании Nature Neuroscience.

Решение принимается за счет передней поясной коры и миндалевидного тела. Перед животными стоял выбор отдать еду другой обезьяне или дать банану пропасть. В большинстве случаев подопытные предпочитали угостить сородича.

В животном мире явление взаимопомощи достаточно редкое, даже для социальных существ. Каждый старается максимизировать полезность ресурсов, чтобы обеспечить собственную выживаемость. Исключением являются шимпанзе, которые более охотно делятся друг с другом. Они даже способны на жертву: передать имеющиеся ресурсы другому.

Ранее на МКС будут временно ограничивать связь с Землей.

Фото: Steve Chang et al. / Nature Neuroscience, 2020

