Это нужно для окололунных полетов.

На МКС будут временно ограничивать связь с Землей. Работы проводятся в рамках проекта SIRIUS - работе на окололунной станции. Об этом сообщили в "Интерфаксе" со ссылкой на главу лаборатории физиологии человека в экстремальных условиях ИМБП РАН Александра Суворова.

Тесты связаны с тем, что космонавтам придется находится на станции, которая вращается вокруг Луны. В этот период связаться с экспертами на Земле будет невозможно, так как спутник не будет в зоне действия.

Удалось выяснить, что даже пятиминутная задержка вызывает другое психоэмоциональное состояние экипажа прокомментировал эксперт

Для специалистов такие перерывы в связи фактически являются задержкой, к которой надо готовиться. Схожий эксперимент будет проводиться во время 240-суточного моделирования межпланетного полета. Он стартует в ноябре 2020 года.

Ранее ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.