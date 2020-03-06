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Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

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Пост американцев Никита Высоцкий считает бестактным и странным.

Сын Высоцкого прокомментировал "РИА Новостям" использование фото советского актера в рекламе ФБР. Контрразведка США опубликовала в Facebook пост с кадром из фильма "Место встречи изменить нельзя". На снимке запечатлен Владимир Высоцкий в образе Глеба Жиглова. В ФБР подписали пост на русском языке: "Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Так американцы призвали пользователей Интернета к сотрудничеству.

Никита Высоцкий считает подобную рекламную кампанию глупой. Он также сомневается в законности и правовой обоснованности данного поста. 

Еще и с этической точки зрения это более, чем странно

добавил артист

По мнению сына Высоцкого, его отец не ассоциируется у людей с людьми, которые склонны к доносам. Пост ФБР он назвал бестактным и странным.

Ранее сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США.

Фото: Facebook

Видео: YouTube/Pavel Parfenov, Anastasia Krivoshanova

Теги: владимир высоцкий, контрразведка, никита высоцкий, сша, фбр
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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