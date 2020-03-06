Сын Высоцкого прокомментировал использование фото актера в рекламе ФБР

Пост американцев Никита Высоцкий считает бестактным и странным.

Сын Высоцкого прокомментировал "РИА Новостям" использование фото советского актера в рекламе ФБР. Контрразведка США опубликовала в Facebook пост с кадром из фильма "Место встречи изменить нельзя". На снимке запечатлен Владимир Высоцкий в образе Глеба Жиглова. В ФБР подписали пост на русском языке: "Нам есть о чем поговорить. Мы тоже любим Высоцкого". Так американцы призвали пользователей Интернета к сотрудничеству.

Никита Высоцкий считает подобную рекламную кампанию глупой. Он также сомневается в законности и правовой обоснованности данного поста.

Еще и с этической точки зрения это более, чем странно добавил артист

По мнению сына Высоцкого, его отец не ассоциируется у людей с людьми, которые склонны к доносам. Пост ФБР он назвал бестактным и странным.

Ранее сенатор Уоррен вышла из президентской гонки в США.

Фото: Facebook

Видео: YouTube/Pavel Parfenov, Anastasia Krivoshanova